Ford Motor Aktie News: Ford Motor gibt am Abend ab

Die Ford Motor-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 13,72 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'642 Punkten liegt. Die Ford Motor-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,65 USD nach. Bei 13,94 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 2'887'299 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 22,81 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,99 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 28.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,76 Prozent zurück. Hier wurden 48.30 Mrd. USD gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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