Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochnachmittag gefragt

Die Ford Motor-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 14,08 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'645 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 14,16 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 659'516 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Bei 11,12 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,03 Prozent.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.30 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 28.10.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,85 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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