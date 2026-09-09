Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.09.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochnachmittag gefragt
Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 14,08 USD.
Die Ford Motor-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 14,08 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'645 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 14,16 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 659'516 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Bei 11,12 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,03 Prozent.
Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.30 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 28.10.2026 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,85 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 3 Jahren abgeworfen
Zollstreit droht zu eskalieren: Kanada legt sich mit Trump an
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
20:27
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor gibt am Abend ab (finanzen.ch)
|
16:29
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zollstreit droht zu eskalieren: Kanada legt sich mit Trump an (AWP)
|
24.08.26
|Autos, Lkw, Stahl: Trump droht Kanada mit 50-Prozent-Zoll (AWP)
|
24.08.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)