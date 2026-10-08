Ford Motor Aktie News: Ford Motor zieht am Abend an

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 12,17 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'761 Punkten tendiert. Die Ford Motor-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,19 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,01 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'323'983 Stück gehandelt.

Am 30.05.2026 markierte das Papier bei 17,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 46,12 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,12 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Am 28.07.2026 legte Ford Motor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 48.30 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 27.10.2027 wird Ford Motor schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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