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08.10.2026 16:29:00

Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Nachmittag schwächer

Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,09 USD ab.

Ford Motor
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Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 12,09 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'788 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,01 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 424'900 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 47,02 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 11,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,06 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 28.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ein EPS von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.30 Mrd. USD.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Ford Motor-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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