Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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08.09.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagabend Verlust reich
Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 14,14 USD.
Die Ford Motor-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 14,14 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Ford Motor-Aktie bis auf 14,11 USD. Bei 14,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'144'515 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 17,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2026). Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 20,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 27,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,600 USD je Ford Motor-Aktie. Ford Motor gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD im Vergleich zu 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,85 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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