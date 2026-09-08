Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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08.09.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 14,23 USD ab.
Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 14,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'680 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 14,22 USD. Bei 14,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 630'153 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2026 auf bis zu 17,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 19,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (11,12 USD). Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 27,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 USD. Ford Motor veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 48.30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -3,76 Prozent verringert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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