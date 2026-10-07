Ford Motor Aktie News: Anleger schicken Ford Motor am Mittwochabend ins Minus

Um 20:26 Uhr rutschte die Ford Motor-Aktie in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 12,09 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'800 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Ford Motor-Aktie bis auf 12,05 USD. Bei 12,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'411'449 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD an. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 31,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 11,12 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 8,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,600 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,750 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50.18 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Ford Motor rechnen Experten am 27.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,85 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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