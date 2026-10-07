Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 12,10 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'774 Punkten notiert. Die Ford Motor-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,09 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 486'217 Ford Motor-Aktien.

Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 31,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 8,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 50.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Ford Motor die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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