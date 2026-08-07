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07.08.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Freitagabend nordwärts

Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Freitagabend nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 14,04 USD.

Ford Motor
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Die Ford Motor-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 14,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'739 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Ford Motor-Aktie bei 14,09 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'920'158 Ford Motor-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 21,04 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 11,06 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 26,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,600 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,750 USD aus. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 50.18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 vorlegen.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
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