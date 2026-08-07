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07.08.2026 16:29:00

Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Ford Motor
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Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 13,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'750 Punkten steht. In der Spitze gewann die Ford Motor-Aktie bis auf 13,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 756'966 Ford Motor-Aktien.

Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 22,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,06 USD erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.07.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD im Vergleich zu 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 28.10.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: suriya silsaksom / Shutterstock.com
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