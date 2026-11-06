Ford Motor Aktie News: Ford Motor gewinnt am Abend

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,55 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'402 Punkten liegt. Die Ford Motor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,68 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,36 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'629'062 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2026 markierte das Papier bei 17,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 29,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 12,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,599 USD belaufen. Ford Motor liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,60 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -1,99 Prozent auf 49.53 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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