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06.11.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 12,64 USD zu.
Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 12,64 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'430 Punkten liegt. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 12,36 USD. Bisher wurden heute 697'225 Ford Motor-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 40,68 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,12 USD am 31.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,03 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,599 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 legte Ford Motor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 0,60 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50.53 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,89 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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