Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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06.10.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor legt am Abend zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 12,17 USD.
Das Papier von Ford Motor konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 12,17 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'826 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie legte bis auf 12,31 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 1'907'207 Stück.
Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (11,12 USD). Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 9,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 28.07.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.30 Mrd. USD.
Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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