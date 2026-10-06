Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,23 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'820 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Ford Motor-Aktie bis auf 12,31 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,18 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 712'606 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,40 Prozent. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,08 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.30 Mrd. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Ford Motor die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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