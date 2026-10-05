Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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05.10.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Abend nordwärts
Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 12,15 USD zu.
Das Papier von Ford Motor konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 12,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'778 Punkten liegt. Die Ford Motor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,22 USD aus. Bei 12,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 1'937'196 Ford Motor-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,36 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 11,12 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,48 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,600 USD. Ford Motor gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 48.30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50.18 Mrd. USD umgesetzt worden.
Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,85 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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