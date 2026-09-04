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04.09.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Ford Motor zeigt sich am Freitagabend fester

Ford Motor Aktie News: Ford Motor zeigt sich am Freitagabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Das Papier von Ford Motor konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 14,55 USD.

Ford Motor
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 14,55 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'714 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ford Motor-Aktie legte bis auf 14,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 14,38 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'314'961 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 22,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (11,12 USD). Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 30,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 28.07.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor -0,01 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Ford Motor im vergangenen Quartal 48.30 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Motor 50.18 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 vorlegen.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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