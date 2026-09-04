Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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04.09.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 14,49 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 14,49 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'726 Punkten notiert. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,62 USD. Bei 14,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 627'453 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
Am 30.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,12 USD ab. Abschläge von 23,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 USD belaufen. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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