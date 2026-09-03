Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend gesucht

Um 20:26 Uhr wies die Ford Motor-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 14,40 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'754 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bei 14,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,31 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'573'023 Stück gehandelt.

Bei 17,78 USD markierte der Titel am 30.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 28.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 48.30 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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