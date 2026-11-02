Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Montagabend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 12,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'566 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'332'990 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 29,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,12 USD am 31.03.2026. Mit einem Kursverlust von 11,61 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,599 USD belaufen. Ford Motor gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 49.53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50.53 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Ford Motor am 04.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,90 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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