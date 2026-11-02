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02.11.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Ford Motor. Zuletzt wies die Ford Motor-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 12,46 USD nach oben.
Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 12,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'660 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Ford Motor-Aktie sogar auf 12,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,41 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 851'986 Ford Motor-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 42,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 10,79 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,599 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 49.53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50.53 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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