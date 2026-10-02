Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend mit roter Tendenz

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 12,05 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'715 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Ford Motor-Aktie ging bis auf 11,98 USD. Bei 12,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'754'990 Ford Motor-Aktien.

Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 32,24 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,72 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 28.07.2026. Ford Motor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.30 Mrd. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren abgeworfen