Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 12,16 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'751 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,05 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'002'452 Ford Motor-Aktien.

Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 8,56 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,600 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.07.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,76 Prozent zurück. Hier wurden 48.30 Mrd. USD gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 28.10.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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