Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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02.10.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 12,16 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 12,16 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'751 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,05 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'002'452 Ford Motor-Aktien.
Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 8,56 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,600 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.07.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,76 Prozent zurück. Hier wurden 48.30 Mrd. USD gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 28.10.2026 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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