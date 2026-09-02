Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend mit Aufschlag

Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 14,06 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'670 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ford Motor-Aktie legte bis auf 14,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,86 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3'362'480 Ford Motor-Aktien.

Am 30.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 26,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,600 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 48.30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50.18 Mrd. USD umgesetzt worden.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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