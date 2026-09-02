Ford Motor Aktie News: Ford Motor zeigt sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 14,04 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'671 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ford Motor-Aktie bisher bei 14,20 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 13,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'442'715 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 26,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 20,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,600 USD belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,76 Prozent zurück. Hier wurden 48.30 Mrd. USD gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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