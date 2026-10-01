Ford Motor Aktie News: Ford Motor reagiert am Donnerstagabend positiv

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 12,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Ford Motor-Aktie bis auf 12,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 12,00 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 2'005'514 Aktien.

Am 30.05.2026 markierte das Papier bei 17,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 8,33 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ford Motor ein Ergebnis je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 50.18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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