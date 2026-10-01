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01.10.2026 16:29:00

Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 11,98 USD nach.

Ford Motor
9.99 CHF -1.53%
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Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 11,98 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'636 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,91 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 12,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 660'200 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,43 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 7,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.30 Mrd. USD.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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