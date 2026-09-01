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01.09.2026 16:29:00

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagnachmittag fester

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 13,98 USD.

Ford Motor
11.26 CHF -0.04%
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Um 16:28 Uhr stieg die Ford Motor-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,98 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'655 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Ford Motor-Aktie bei 14,04 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,91 USD. Zuletzt wurden via New York 1'116'724 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 27,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,12 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 25,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Am 28.07.2026 äusserte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.30 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: suriya silsaksom / Shutterstock.com
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