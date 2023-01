Ford-Aktie in Grün: Ford plant offenbar Stellenabbau in Köln

Der Autobauer wolle die Belegschaft um eine vierstellige Zahl verringern, berichtet die "Automobilwoche" unter Berufung auf das Unternehmensumfeld. Für Montag habe der Gesamtbetriebsrat eine ausserordentliche Betriebsversammlung für die rund 14'000 Beschäftigten in Köln einberufen. Ein Unternehmenssprecher wollte sich am Freitag nicht äussern. Laut "Automobilwoche" will Ford Kosten senken und seine Strukturen in Europa verändern.

Die Ford-Aktie legt im NYSE-Handel zeitweise um 1,52 Prozent auf 12,37 US-Dollar zu.

KÖLN (awp international)