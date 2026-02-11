Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’547 0.2%  SPI 18’684 0.0%  Dow 50’124 -0.1%  DAX 24’856 -0.5%  Euro 0.9157 0.2%  EStoxx50 6’036 -0.2%  Gold 5’084 1.2%  Bitcoin 51’971 -1.7%  Dollar 0.7711 0.4%  Öl 69.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lyft-Aktie im freien Fall: Ernüchternder Ausblick belastet Kurs massiv
Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ETF wird aufgelöst: Tipps für Anleger bei Fusion oder Schliessung
Tesla-Aktie trotzdem fester: Polizeieinsatz in Grünheide - Tesla gegen IG Metall
Kraft Heinz-Aktie wechselt ins Positive: Aufspaltungspläne vorerst pausiert
Suche...
eToro entdecken

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nicht überraschend 11.02.2026 21:24:00

Ford-Aktie dennoch fester: US-Autobauer mit hohem Milliardenverlust

Ford-Aktie dennoch fester: US-Autobauer mit hohem Milliardenverlust

Der US-Autoriese Ford hat das vergangene Quartal mit einem Milliardenverlust beendet.

Tesla
326.14 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen
Ford hat das vergangene Quartal mit einem hohen Verlust von 11,1 Milliarden Dollar abgeschlossen. Den Ausschlag gaben der Umbau des hochdefizitären Elektroauto-Geschäfts, ein Brand bei einem Aluminium-Zulieferer und die Importzölle von US-Präsident Donald Trump.

Das Minus kommt nicht überraschend: Der US-Autoriese hatte bereits eine Abschreibung von 19,5 Milliarden Dollar bei batteriebetriebenen Fahrzeugen angekündigt. Das Vorjahresquartal hatte Ford noch mit einem Gewinn von 1,8 Milliarden Dollar abgeschlossen. Der Umsatz sank unterdessen im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar (38,7 Mrd Euro).

Auf Spartenebene bot sich ein ähnliches Bild wie schon in den vergangenen Quartalen: Die Elektroauto-Sparte verbuchte einen operativen Verlust von 1,2 Milliarden Dollar. Autos mit Verbrennungsmotoren brachten Ford unterdessen einen operativen Gewinn von 727 Millionen Dollar ein und die Nutzfahrzeug-Sparte verdiente auf dieser Basis gut 1,2 Milliarden Dollar.

Nach dem Erfolg von Tesla hatten die grossen US-Autobauer General Motors, Ford und Stellantis Milliarden investiert, um mehr Elektroautos in ihre Modellpaletten zu bringen. In Zukunft will Ford stärker auf Hybrid-Fahrzeuge setzen - und bei Elektroautos auf kleinere Modelle. Die vollelektrische Version des grossen Pickups F-150 wurde eingestellt.

Die Ford-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 1,53 Prozent auf 13,78 US-Dollar.

/so/DP/zb

DEARBORN (awp international)

Weitere Links:

VW-Aktie rot: UAW-Forderungen in Tennessee angenommen

Bildquelle: Darren Brode / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten