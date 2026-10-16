FORCIA,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FORCIA,Inc Registered lud am 15.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 129.92 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FORCIA,Inc Registered 3.92 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1.14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 534.3 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch