Force Motors: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Force Motors gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 223.03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 266.14 INR je Aktie erzielt worden.

Force Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29.25 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch