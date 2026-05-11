Forbo richtet Geschäftsbereich Movement Systems neu aus

Baar (awp) - Der Bodenbelagshersteller Forbo strukturiert den Geschäftsbereich Movement Systems per 1. Juni 2026 um. Es wird ein funktionales Betriebsmodell eingeführt und Konzernchef Johannes Huber übernimmt zusätzlich die direkte Leitung des Bereichs.

Ziel ist es, die Marktbearbeitung zu stärken und profitables Wachstum zu fördern, teilte das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss mit. Die Massnahmen seien das Ergebnis einer strategischen Überprüfung.

Kern der Neuausrichtung ist der Wechsel von einer bisher geografisch geprägten Struktur hin zu einem funktionalen Betriebsmodell. Dieses sei auf drei zentrale Ziele ausgerichtet: operative Exzellenz, eine konsequentere und diszipliniertere Marktbearbeitung sowie deutlich kürzere Entscheidungs- und Reaktionszeiten.

Neu wird zudem eine Funktion "Global Operations" eingeführt, die Produktion, Konfektionierung und Vor-Ort-Services bündelt. "Wir sehen deutliches Verbesserungspotenzial und gehen es entschlossen an", wird Firmenchef Huber in der Mitteilung zitiert.

Marc Deimling, er leitet den Bereich Movement Systems, verlässt Forbo Ende Mai. Verwaltungsrat und Konzernleitung danken ihm für seinen Beitrag und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

ra/cg