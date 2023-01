Forbo-Aktie unter Druck: Forbo erwirtschaftet 2022 trotz Umsatzplus deutlich weniger Gewinn

Der Gewinn ging hingegen wegen stark gestiegener Kosten und Einmalbelastungen unter anderem für einen Abschreiber in Russland markant zurück.

Der Umsatz legte um 3 Prozent auf 1,29 Milliarden Franken zu, wie der Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Förderbändern am Dienstag mitteilte. Dabei spielten negative Währungseffekte eine bremsende Rolle. In Lokwalwährungen lag das Plus bei 8 Prozent, wobei die Preise insgesamt um 11 Prozent erhöht worden seien.

Das vergangene Geschäftsjahr ist in den Worten des Unternehmen durchzogen ausgefallen. Nach der kontinuierlichen Belebung der Märkte im Jahr 2021 und Anfang 2022 habe sich die Nachfrage ab Spätsommer 2022 reduziert, was zu einem unerwartet deutlichen Volumenrückgang im zweiten Halbjahr von 6 Prozent geführt habe. Im Gesamtjahr lag der Volumenrückgang bei 3 Prozent.

Die rückläufigen Volumina bei deutlich gestiegener Kostenstruktur haben in der Folge zu einem starken Rückgang des Gewinns geführt. Denn entsprechend der Erholung von 2021 und Anfang 2022 seien die Strukturen und der Personalbestand ausgebaut worden.

Gewinn reduziert sich deutlich

Der operative Gewinn auf Stufe EBIT dürfte gemäss den Erwartungen um 27 Prozent auf 131 Millionen Franken zurückgegangen sein und der Reingewinn in ähnlichem Ausmass auf 101 Millionen Franken. Forbo hatte indes bereits im November einen Reingewinn in dieser Grössenordnung angekündigt.

Zur höheren Kostenbasis seien die gestiegenen Kosten für Rohmaterialpreise, Energie und Logistik hinzugekommen, was nur mit zeitlicher Verzögerung an die Kunden habe weitergegeben werden können, heisst es.

Hinzu kamen Einmalbelastungen in der Höhe von 20 Millionen Franken auf Stufe EBIT. Aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Lage in Russland seien lokale Wertminderungen vor allem auf Goodwill und Sachanlagen vorgenommen worden. Darüber hinaus seien Kosten für die Strukturanpassungen sowie verschiedene Ereignisse im übrigen Betriebsaufwand und -ertrag angefallen, unter anderem auch die Bildung von Rückstellungen für verschiedene Rechtsfälle.

Positiv auf das Ergebnis ausgewirkt hätten sich dagegen die höheren Verkaufspreise und die im zweiten Halbjahr 2022 eingeleiteten Initiativen zur Ertragssteigerung.

Trotz dieser Massnahmen erwartet Forbo "aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage ein anspruchsvolles erstes Halbjahr 2023 mit rückläufigen

Volumen gegenüber dem ersten Semester 2022". Ausserdem dürften die Personal- und weitere Kosten inflationsbedingt höher liegen.

Erneuter CEO-Wechsel

Die überraschende Gewinnwarnung im November führte bekanntlich auch dazu, dass der Konzernchef, der erst seit Sommer 2021 im Amt war, den Hut nehmen musste. Michael Schumacher habe das Unternehmen wegen "unterschiedlicher Auffassungen" in Bezug auf die Ausrichtung des Unternehmens verlassen, hiess es damals.

Der neue designierte Konzernchef Jens Fankhänel, der noch bis Ende Februar beim Lagerlogistiker Kardex als CEO tätig ist, wird sein Amt per 1. März 2023 antreten. In der Zwischenzeit hat der langjährige Forbo-Chef und exekutive VR-Präsident This E. Schneider die Funktion interimistisch übernommen.

Forbo-Aktie deutlich unter Druck

Die Aktien von Forbo gehören am Dienstag zu den grössten Verlierern. Im Schweizer Handel geht es für die Forbo-Aktie zeitweise 6,04 Prozent auf 1'120,00 CHF nach unten.

Analysten stören sich nach der Gewinnwarnung im November und den nun weiteren Zahlen besonders am Ausblick. Für die UBS klingen die kurzfristigen Aussichten für das erste Halbjahr 2023 eher düster, da die Volumen zurückgingen, die Fixkosten sowie die inflationsbedingten Kosten aber hoch blieben oder sogar noch anstiegen. Konkreter sei Forbo aber nicht geworden. Die Konsenserwartungen zu erfüllen, dürfte mit einem eher schwierigen Jahresstart anspruchsvoll werden, so die Experten um Patrick Rafaisz.

Auch die ZKB sieht ein anspruchsvolles erstes Halbjahr auf das Unternehmen zukommen. Die negativen Folgen des unerwartet starken Nachfragerückgangs in der zweiten Jahreshälfte 2022 dürften zumindest auch im ersten Semester sichtbar werden. Längerfristig schätzt Analyst Martin Hüsler das Unternehmen als durchaus erfolgversprechend aufgestellt ein. Durch die Herausforderungen sei das Kurspotenzial derzeit aber begrenzt.

Sowohl Stifel als auch Vontobel zeigen sich indes nach der Gewinnwarnung vom November wenig überrascht. Ein Grossteil der Nachrichten sei bereits im Kurs berücksichtigt, schreibt beispielsweise Vontobel-Experte Bernd Pomrehn. Stifel sieht derweil noch einige unangepasste Schätzungen im Markt, so dass hier durchaus Korrekturbedarf bestehe. Der Ausblick auf 2023 deute zwar auf Herausforderungen in der ersten Jahreshälfte hin, sei wie erwartet aber wenig konkret.

Baar (awp)