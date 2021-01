Forbo-Aktie springt an: Forbo verkauft trotz Jahresendspurt 2020 klar weniger

Ein guter Teil der Verluste ist allerdings auch auf den negativen Einfluss des starken Frankens zurückzuführen. Gegen Ende des Jahre lief es bei dem Unternehmen deutlich besser.

Konkret ging der Umsatz um 13 Prozent auf 1,12 Milliarden Franken zurück, wie der Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Förderbändern am Freitag mitteilte. Unter Ausklammerung der Währungseffekte ergab sich in Lokalwährungen ein etwas moderateres Minus von 8 Prozent.

Nachdem zu Beginn des zweiten Semesters 2020 die Aktivitäten noch rückläufig gewesen seien, hätten sich die Märkte beider Geschäftsbereiche in den vergangenen Monaten etwas belebt. Insgesamt sei deshalb der Umsatz gegen das Ende des Jahres hin besser ausgefallen als erwartet.

Das Ergebnis im zweiten Halbjahr sei "massgebend" von der Vielzahl der im ersten Semester eingeleiteten Massnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden und zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit unter erschwerten Bedingungen sowie von den breit angelegten Effizienzsteigerungsmassnahmen geprägt gewesen.

Die höhere Auslastung der Produktionskapazitäten habe sich dagegen positiv ausgewirkt. Die Betriebsgewinn-Margen hätten sich deshalb gegenüber dem ersten Halbjahr in beiden Geschäftsbereichen deutlich verbessert. Forbo rechnet nun mit einem Konzernergebnis für 2020 von "gegen 100 Millionen Franken". Im Vorjahr waren es noch 138 Millionen.

Angaben zu den Erwartungen für das Geschäftsjahr 2021 macht Forbo noch nicht. Die detaillierten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr werden am 4. März 2021 publiziert.

Forbo-Aktien rücken mit überzeugenden Jahreszahlen vor

Die Aktien des Bauzulieferers Forbo sind fulminant in die neue Börsenwoche gestartet. Forbo hat im vergangenen Jahr die Geschäftsleistung in der zweiten Jahreshälfte deutlich gesteigert und die Marge verglichen mit dem ersten Semester beinahe verdoppelt. Analysten hatten mit weniger gerechnet.

Das kommt an der Börse gut an: Die Forbo-Aktie klettert an der SWX gegen 09.55 Uhr um 6,5 Prozent auf 1'602 Franken. Der Gesamtmarkt bewegt sich derweil gemessen am breiten SPI kaum vom Fleck.

Forbo hat am Freitag nach Börsenschluss überzeugende Eckwerte zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. So liege etwa der Umsatz mit 1,11 Milliarden Franken um beinahe 1,5 Prozent über seinen Schätzungen und der von der Firma gegen 100 Millionen Franken erwartete Konzerngewinn übertreffe die von ihm erwarteten 79 Millionen ebenfalls, schreibt Martin Hüsler von der ZKB.

Forbo sei dabei im zweiten Halbjahr eine eindrückliche Verbesserung der operativen Marge auf rund 15,4 Prozent nach 7,6 Prozent im ersten Semester gelungen, so Hüsler weiter. Vor allem die im Zuge der Coronakrise eingeleiteten Sparmassnahmen seien im Jahreslauf wirksam geworden und hätten einen wesentlichen Beitrag zur Margenverbesserung geleistet.

Forbo sei im Bodenbelagsgeschäft stark auf kommerzielle Kunden ausgerichtet und habe daher stärker unter den Folgen der Coronakrise gelitten als jene, die im stabilen Wohnungsbau vertreten seien, erklärte Hüsler. Das Umfeld dürfte für Forbo zwar anspruchsvoll bleiben, doch könne die Gruppe dank der hohen Margen und einer starken Bilanz als Gewinner aus der Krise hervorgehen.

Auch bei der Bank Vontobel werden die starke Erholung bei Forbo in der zweiten Jahreshälfte und die klar über den Erwartungen liegenden Ergebnisse begrüsst. Analyst Bernd Pomrehn bestätigte in der Folge seine "Kauf"-Empfehlung für die Aktie und erhöhte das Kursziel um 60 auf neu 1'660 Franken. Forbo werde auch in Zukunft zweistellige Margen erzielen können und werde so wohl bald die Aktienrückkäufe wieder aufnehmen.

cf/kw

Baar (awp)