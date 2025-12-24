Forbion European Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Forbion European Acquisition A hat sich am 22.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.74 USD gegenüber -0.340 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2.290 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Forbion European Acquisition A ein EPS von -1.460 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch