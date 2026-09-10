Forbion European Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Forbion European Acquisition A hat am 08.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.570 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch