Forbes: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Forbes hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.60 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Forbes mit einem Umsatz von insgesamt 181.2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187.0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3.10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch