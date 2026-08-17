Forbes: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Forbes hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2.83 INR gegenüber 3.82 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40.94 Prozent auf 132.6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Forbes 224.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch