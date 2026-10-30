Forbes Precision Tools and Machine Parts: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Forbes Precision Tools and Machine Parts hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Forbes Precision Tools and Machine Parts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.54 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.61 INR je Aktie gewesen.

Forbes Precision Tools and Machine Parts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 722.2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 632.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch