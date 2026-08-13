Forbes Precision Tools and Machine Parts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Forbes Precision Tools and Machine Parts präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.740 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Forbes Precision Tools and Machine Parts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 675.5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 524.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch