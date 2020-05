Forage Orbit Garant fournit une mise à jour sur le dépôt des résultats financiers du troisième trimestre de son exercice 2020

VAL-D'OR, QC, le 13 mai 2020 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que le dépôt de ses états financiers intermédiaires et la discussion et l'analyse de la direction associée pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 31 mars 2020 (les « résultats financiers du T3 pour l'exercice 2020 ») sera reporté.

Le 18 mars 2020, les Administrateurs canadiens des valeurs mobilières ont annoncé qu'ils fourniraient aux émetteurs une prolongation de dépôt de 45 jours pour les dépôts requis le/ou avant le 1er juin 2020 à la suite de la pandémie COVID-19. Par conséquent, en vertu de la décision no 2020-PDG-0023 de l'Autorité des marchés financiers (Québec), Orbit Garant déposera ses résultats financiers du T3 de l'exercice 2020 le/ou avant le 30 juin 2020.

Entre le 25 mars 2020 et le 15 avril 2020, l'activité minière au Québec a été suspendue en raison de l'ordonnance du gouvernement provincial visant à réduire au minimum les activités commerciales non essentielles dans la province. Par conséquent, les opérations de Forage Orbit Garant au Québec ont été suspendues au cours de cette période. Les activités minières sur les mines en exploitation ont été autorisées à reprendre de façon graduelle et supervisée à compter du 15 avril 2020. Cela a permis aux opérations de forage souterrain d'Orbit Garant de reprendre graduellement uniquement sur les mines productrices au Québec. Les équipements de forage de surface d'Orbit Garant et un nombre important de ses équipements de forage souterrains dans la province sont désignés aux projets d'exploration. Le gouvernement du Québec a autorisé la reprise des activités d'exploration minière à compter du 11 mai 2020. La Société reprend graduellement ses activités de forage souterrain et de surface dans la province, tout en entreprenant les protocoles de santé et de sécurité nécessaires.

Orbit Garant est demeurée active dans la plupart de ses projets de forage dans le territoire du Nunavut et en Ontario, tout en entretenant les protocoles de santé et de sécurité nécessaires, bien que l'activité de forage sur certains projets ait été temporairement réduite. Les opérations de forage à l'international de la Société ont également été réduites en raison des restrictions gouvernementales imposées à l'activité commerciale pour contrôler la propagation du COVID- 19, ou des décisions des clients de réduire leurs activités ou de retarder certains projets dans cet environnement.

Orbit Garant considère que la santé et la sécurité de son personnel, de ses clients, de ses fournisseurs et des collectivités dans lesquelles elle opère est une priorité première. À l'heure actuelle, aucun employé d'Orbit Garant n'a reçu de diagnostic de COVID-19. La Société a mis en œuvre des mesures de précaution en matière de santé et de sécurité dans l'ensemble de ses activités, fondées sur les recommandations ou les directives, émises par les autorités de santé publique et les gouvernements des diverses juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités.

Dans le cadre de son plan de continuité des activités, la Société continue de gérer sa structure de coûts variables et ses liquidités pour soutenir son niveau d'exploitation réduit pendant cette période, tout en maintenant la souplesse nécessaire pour reprendre les activités normales une fois que les restrictions sont levées.

Jusqu'à ce que les résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2020 soient déposés, l'équipe de direction d'Orbit Garant et d'autres initiés sont assujettis à une période d'interdiction des délits d'initiés qui reflète les principes contenus dans l'article 9 de la politique nationale 11-207 - Interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires.

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 231 appareils de forage et plus de 1 300 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement, comprennent la capacité des juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités à gérer et à faire face aux implications du COVID-19 l'incidence des mesures prises par de contrôler l'étalement de COVID-19 sur les activités de la Société, les implications économiques et financières de COVID-19 pour la Société, y compris son incidence sur les flux de trésorerie, la liquidité et le respect par la Société de ses obligations en vertu de son les accords d'emprunt ainsi que les risques et les incertitudes sont discutés dans les documents réglementaires de la Société disponibles à www.sedar.com. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

