03.02.2026 03:54:25
For The Record Agrees To Be Acquired By Tyler Technologies For Enterprise Value Of $258 Mln
(RTTNews) - For The Record announced that it has entered into a definitive agreement to be acquired by Tyler Technologies, Inc (TYL) for an enterprise value of $258 million.
Tyler Technologies is a provider of integrated software and technology services for the public sector. Tyler's end-to-end solutions empower local, state, and federal government entities to operate efficiently and transparently with residents and each other.
TYL closed Monday's regular trading at $362.88, down $6.52 or 1.77%. In after-hours trading at 7:58:29 PM EST, the stock rebounded to $369.96, gaining $7.08 or 1.95%.
Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.
|
29.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
29.01.26
|S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Tyler Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.01.26
|S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tyler Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.01.26