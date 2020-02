Forêt et changements climatiques - Un rapport qui représente une avancée importante et positive pour l'ensemble du Québec

QUÉBEC, le 22 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec rend public le rapport produit par le Groupe de travail sur la forêt et les changements climatiques (GTFCC). Fruit de deux ans de travail, le rapport représente une avancée à la fois importante et positive, d'autant plus qu'il a permis au Québec de renforcer son expertise sur la contribution du secteur forestier à la lutte contre les changements climatiques.

Le GTFCC est composé de représentants de l'Université Laval, de l'Université du Québec à Chicoutimi, du Service canadien des forêts et de FPInnovations. Il conclut que, d'ici 2030, le secteur forestier québécois a le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'échelle planétaire jusqu'à 6,7 mégatonnes de CO 2 annuellement, en profitant de la synergie de plusieurs mesures menées en parallèle. L'intensification des activités d'aménagement forestier, le remplacement de produits dont la production entraîne de plus importantes émissions de GES par des produits forestiers et le développement de la bioénergie sont au nombre des actions ciblées.

Le rapport a été financé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le Conseil de l'industrie forestière du Québec. Les résultats du rapport permettront d'évaluer des tendances pour favoriser la mise en œuvre et la priorisation de mesures, puis ultimement, la prise de décision. De futurs travaux seront réalisés afin de préciser le potentiel et les initiatives les plus prometteuses pour le secteur forestier.

