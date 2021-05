Football for Friendship établit un nouveau GUINNESS WORLD RECORDS™ pour le plus grand nombre d'utilisateurs d'un stade virtuel en même temps

MOSCOU, 29 mai 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors de la diffusion en direct de le Grand Final de Football for Friendship, l'arbitre officiel Joanne Brent a confirmé que le programme internationale, sociale pour enfants de Gazprom Football for Friendship avait remporté son 3ème titre GUINNESS WORLD RECORDS™. Une tentative réussie a été faite le 26 mai et officiellement confirmée lors de la Grand Final de la Neuvième Saison du programme.

Le 26 mai, le projet Football for Friendship a établi un nouveau titre GUINNESS WORLD RECORDS™ pour le plus grand nombre de visiteurs simultanés dans un stade virtuel. Des utilisateurs du simulateur multijoueur "Football for Friendship World" (F4F World) de plus de 200 pays ont participé à la tentative de record.

Pour donner le coup d'envoi de la tentative de record, L'ambassadeur Mondial de F4F, la légende du football brésilien Roberto Carlos, s'est adressé à tous: "Faisons tous partie d'un grand événement. Nous sommes tous des participants au programme F4F de Gazprom. Nous allons battre le record!". Les champions de football russe Yevgeny Aldonin et Dmitri Sennikov, le footballeur russe de l'année 2004 Dmitri Sychev et l'ambassadrice du football féminin russe Elena Ryzhkova ont également apporté leur soutien. Le russe TikTok célébrités met en vedette les jumelles Katya et Nastya ainsi que l'événement soutenu par Kirill Kolesnikov.

Le simulateur multijoueur "Football for Friendship World" (F4F World) a été développé en 2020 spécifiquement pour F4F. Il permet d'organiser en temps réel des matches internationaux par équipes. F4F World a également accueilli le 2021 Football for Friendship eWorld Championship a débuté le 24 mai, avec un total de 32 équipes et joueurs de plus de 200 pays.

Football for Friendship détient déjà deux GUINNESS WORLD RECORDS™. En 2019, F4F a reçu le titre GUINNESS WORLD RECORDS™ pour le plus grand nombre de nationalités lors d'une séance d'entraînement de football. Le 5 décembre 2020, un nouveau GUINNESS WORLD RECORDS™ a été établi pour le plus grand nombre de participants à une session d'entraînement de football en ligne lors des événements de clôture de la 8ème saison de Football for Friendship.

À propos de Football for Friendship :

F4F existe depuis 2013. Il est organisé par Gazprom et soutenu par l'UEFA, la FIFA et l'ONU. Au cours des huit dernières compétitions, quelque 15 000 enfants de 211 pays et régions ont participé au programme.

