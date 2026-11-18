FOOSUNG hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 116.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FOOSUNG ein EPS von 126.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 203.82 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 68.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 120.99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch