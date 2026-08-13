Foods Inns präsentierte Quartalsergebnisse

Foods Inns hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.52 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Foods Inns noch ein Gewinn pro Aktie von 0.960 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Foods Inns im vergangenen Quartal 1.57 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Foods Inns 2.36 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch