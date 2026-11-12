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12.11.2026 07:27:36
Fondsgeschäft beflügelt Versicherer Allianz
MÜNCHEN (awp international) - Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds haben den Versicherer Allianz hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen lassen. Die Fondstöchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) sammelten im dritten Quartal unter dem Strich 47 Milliarden Euro frisches Geld von Kunden ein, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Der operative Gewinn der Sparte schnellte dank höherer Erträge im Jahresvergleich auf 1,1 Milliarden Euro nach oben. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
Im Schaden- und Unfallgeschäft zehrten hingegen Schäden durch Naturkatastrophen im Umfang von 1,1 Milliarden Euro am Gewinn. Das operative Ergebnis sank daher im dritten Quartal um rund acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Konzernweit wuchs der operative Gewinn dennoch um sechs Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Nach den ersten neun Monaten stehen damit 14,1 Milliarden Euro zu Buche, so viel wie nie zuvor.
Allianz-Chef Oliver Bäte hatte daher schon am Mittwochabend sein Jahresziel angehoben. Der operative Gewinn soll 2026 nun 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro erreichen. Bisher hatte Bäte am oberen Ende der Spanne mit 200 Millionen Euro weniger gerechnet./stw/zb
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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