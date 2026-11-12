Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’772 0.4%  Euro 0.9234 -0.1%  EStoxx50 6’399 0.1%  Gold 3’877 -2.8%  Bitcoin 59’525 -3.3%  Dollar 0.8350 0.2%  Öl 96.0 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526Ypsomed1939699Lonza1384101Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Erdöl fürs Portfolio: So investiert man in das schwarze Gold
Tech-Tipp: So entlockt man Google Maps mehr Funktionen
Novartis: Rhapsido überzeugt mit anhaltender Wirkung bei chronischer Nesselsucht
Enel-Aktie: Energieversorger steigert Ergebnis mit Hilfe seiner Märkte in Spanien und Amerika
Intershop-Aktie im Fokus: Immobilienkonzern verkauft Liegenschaften in Basel und erhöht Gewinnprognose
Suche...

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 11:15:37

Fondsgeschäft beflügelt Allianz - Aktie auf Rekordhoch

Allianz
436.40 CHF 2.60%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

MÜNCHEN (awp international) - Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds haben den Versicherer Allianz teure Hagelschäden im Sommer verschmerzen lassen. Die Fondstöchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) sammelten im dritten Quartal unter dem Strich 47 Milliarden Euro frisches Geld von Kunden ein. Der operative Gewinn der Sparte schnellte dank höherer Erträge um mehr als ein Drittel auf 1,1 Milliarden Euro nach oben. Auch deshalb traut Allianz-Chef Oliver Bäte dem Konzern im laufenden Jahr im Tagesgeschäft noch mehr Gewinn zu. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die Allianz-Aktie gewann am Vormittag zeitweise mehr als zwei Prozent auf 474,30 Euro und wurde damit so teuer gehandelt wie nie zuvor. Zuletzt gehörte sie mit einem Plus von anderthalb Prozent immer noch zu den stärksten Titeln im rekordhohen Dax. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund ein Fünftel an Wert gewonnen.

Dabei musste die Allianz im Sommerquartal von Juli bis September deutlich mehr Geld für die Folgen von Naturkatastrophen ausgeben. Allein die Zerstörungen durch Hagelstürme in Deutschland und anderen Teilen Europas kosteten den Konzern mehr als 700 Millionen Euro, wie Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre in einer Telefonkonferenz sagte.

Zusammen mit den Waldbränden in Frankreich und Spanien sowie weiteren Grossereignissen schlugen Naturkatastrophen bei der Allianz mit rund 1,1 Milliarden Euro zu Buche. Ein Jahr zuvor habe die Summe nur bei 60 Millionen gelegen, sagte die Managerin. Entsprechend sank das operative Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung im dritten Quartal um rund acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Dass es nicht schlimmer kam, verdankte die Allianz der Auflösung von Schadenreserven aus früheren Jahren.

Insgesamt steigerte der Konzern seinen operativen Gewinn im dritten Quartal dennoch um sechs Prozent auf 4,7 Milliarden Euro und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Denn neben den Fondstöchtern warf auch die Lebens- und Krankenversicherung mehr ab. Die starke Entwicklung von Pimco und AGI überraschte die Branchenexperten deutlich. Ende September verwaltete die Fondsparte für ihre Kunden Vermögen von rund 2,15 Billionen Euro.

Nach den ersten neun Monaten des Jahres steht bei der Allianz nun ein operativer Gewinn von 14,1 Milliarden Euro zu Buche - acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie nie zuvor. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss wuchs in diesem Zeitraum um zwölf Prozent auf knapp 9,1 Milliarden Euro.

Vorstandschef Bäte hatte daher am Mittwochabend sein Jahresziel angehoben. Der operative Gewinn soll nun 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro erreichen. Bisher hatte der Manager am oberen Ende der Spanne mit 200 Millionen weniger gerechnet. Finanzchefin Coste-Lepoutre bezeichnete die Erhöhung als "ein starkes Zeichen der Zuversicht". Analysten hatten für 2026 allerdings schon vor den überraschend starken Quartalszahlen im Schnitt mit einem operativen Jahresgewinn von 18,3 Milliarden gerechnet./stw/nas/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Allianz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Allianz

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.11.26 Allianz Kaufen DZ BANK
12.11.26 Allianz Neutral UBS AG
12.11.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
12.11.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.11.26 Logo WHS D-Wave Quantum: +611 % Aufträge – Aktie stürzt 9 % ab!
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 Europäische Grossbanken im Wandel
12.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
12.11.26 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.94 SQB9IU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Allianz 426.50 2.08% Allianz

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.