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12.11.2026 11:15:37
Fondsgeschäft beflügelt Allianz - Aktie auf Rekordhoch
(Ausführliche Fassung)
MÜNCHEN (awp international) - Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds haben den Versicherer Allianz teure Hagelschäden im Sommer verschmerzen lassen. Die Fondstöchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) sammelten im dritten Quartal unter dem Strich 47 Milliarden Euro frisches Geld von Kunden ein. Der operative Gewinn der Sparte schnellte dank höherer Erträge um mehr als ein Drittel auf 1,1 Milliarden Euro nach oben. Auch deshalb traut Allianz-Chef Oliver Bäte dem Konzern im laufenden Jahr im Tagesgeschäft noch mehr Gewinn zu. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.
Die Allianz-Aktie gewann am Vormittag zeitweise mehr als zwei Prozent auf 474,30 Euro und wurde damit so teuer gehandelt wie nie zuvor. Zuletzt gehörte sie mit einem Plus von anderthalb Prozent immer noch zu den stärksten Titeln im rekordhohen Dax. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund ein Fünftel an Wert gewonnen.
Dabei musste die Allianz im Sommerquartal von Juli bis September deutlich mehr Geld für die Folgen von Naturkatastrophen ausgeben. Allein die Zerstörungen durch Hagelstürme in Deutschland und anderen Teilen Europas kosteten den Konzern mehr als 700 Millionen Euro, wie Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre in einer Telefonkonferenz sagte.
Zusammen mit den Waldbränden in Frankreich und Spanien sowie weiteren Grossereignissen schlugen Naturkatastrophen bei der Allianz mit rund 1,1 Milliarden Euro zu Buche. Ein Jahr zuvor habe die Summe nur bei 60 Millionen gelegen, sagte die Managerin. Entsprechend sank das operative Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung im dritten Quartal um rund acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Dass es nicht schlimmer kam, verdankte die Allianz der Auflösung von Schadenreserven aus früheren Jahren.
Insgesamt steigerte der Konzern seinen operativen Gewinn im dritten Quartal dennoch um sechs Prozent auf 4,7 Milliarden Euro und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Denn neben den Fondstöchtern warf auch die Lebens- und Krankenversicherung mehr ab. Die starke Entwicklung von Pimco und AGI überraschte die Branchenexperten deutlich. Ende September verwaltete die Fondsparte für ihre Kunden Vermögen von rund 2,15 Billionen Euro.
Nach den ersten neun Monaten des Jahres steht bei der Allianz nun ein operativer Gewinn von 14,1 Milliarden Euro zu Buche - acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie nie zuvor. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss wuchs in diesem Zeitraum um zwölf Prozent auf knapp 9,1 Milliarden Euro.
Vorstandschef Bäte hatte daher am Mittwochabend sein Jahresziel angehoben. Der operative Gewinn soll nun 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro erreichen. Bisher hatte der Manager am oberen Ende der Spanne mit 200 Millionen weniger gerechnet. Finanzchefin Coste-Lepoutre bezeichnete die Erhöhung als "ein starkes Zeichen der Zuversicht". Analysten hatten für 2026 allerdings schon vor den überraschend starken Quartalszahlen im Schnitt mit einem operativen Jahresgewinn von 18,3 Milliarden gerechnet./stw/nas/jha/
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