Fonds d'urgence communautaire - Les assureurs de Québec unis dans une contribution de près d'un demi-million $

QUÉBEC, le 26 mars 2020 /CNW Telbec/ - Après un appel à la solidarité lancé la semaine dernière par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches afin de soutenir les plus vulnérables de notre région, cinq grands assureurs de la Capitale-Nationale s'unissent afin de contribuer à la hauteur de 400 000 $ au Fonds d'urgence communautaire : iA Groupe financier, Desjardins, La Capitale, Promutuel Assurance et SSQ Assurance.

Les grands assureurs sont unanimes : en ces temps particuliers, les gestes d'entraide et de générosité des entreprises dont la situation le permet auront un impact des plus importants dans la région. Plus que jamais, Centraide est nécessaire afin de s'assurer que personne ne soit laissé derrière.

« Bien que les temps soient difficiles pour tous, notre contribution à la communauté n'a rarement eu une importance aussi cruciale que maintenant. Le soutien financier d'urgence que nous offrons aujourd'hui pour protéger les gens en situation très précaire nous aidera collectivement à traverser un peu mieux cette conjoncture sans précédent. En nous mobilisant dès maintenant, nous favorisons tous un meilleur dénouement à la présente crise. Ensemble, montrons notre courage dans l'entraide. »

- Monsieur Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier

« Le Mouvement Desjardins est fier de se joindre à ce grand mouvement de solidarité visant à aider celles et ceux qui en ont le plus besoin. Étant un partenaire de longue date de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, nous sommes sensibles au surcroît de travail qui incombe actuellement aux organismes communautaires qu'il soutient. Et nous voulons qu'ils aient tous les moyens nécessaires. »

- Monsieur Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Lorsque nous traversons une telle crise, nos premières pensées se tournent naturellement vers notre famille et nos proches. Mais pour les plus vulnérables de notre société, ce sont des organismes essentiels comme Centraide qui entrent en action. Nous avons à cœur de contribuer à ce fonds d'urgence pour que personne ne soit oublié. »

- Monsieur Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers



« Le bilan continue de s'alourdir partout au Québec, et force est de constater que les organismes et les citoyens de toutes les régions ont des besoins criants. En cohérence avec nos valeurs de coopération et de solidarité, ce don nous permet de contribuer au mieux-être collectif et d'appuyer la population dans cette période de bouleversements. »

- Madame Geneviève Fortier, chef de la direction chez Promutuel Assurance

« Si quotidiennement, les organismes communautaires font une grande différence dans la vie des personnes les plus vulnérables de notre société, en ces temps de crise, ils représentent une force de première ligne essentielle au maintien de notre tissu social. L'esprit collectif si cher à SSQ Assurance fait partie de son ADN. Non seulement répondons-nous à cet appel d'urgence de soutien à notre collectivité, mais, en toute solidarité, nous invitons également les entreprises et les personnes qui le peuvent à y répondre aussi. »

- Monsieur Jean-François Chalifoux, président et directeur général de SSQ Assurance

LE FONDS D'URGENCE COMMUNAUTAIRE CENTRAIDE

La crise sociale que nous vivons en lien avec la COVID-19 a des conséquences significatives et directes sur le réseau communautaire. Les organismes sont déjà à bout de ressources en temps régulier, c'est d'autant plus vrai lorsque surviennent des crises : ils sont, eux aussi, des intervenants de première ligne et viennent en appui à la santé publique.

Le Fonds d'urgence communautaire a été mis en place afin de soutenir les organismes communautaires de chez nous qui doivent faire face à la crise actuelle, qu'ils soient déjà des organismes soutenus ou non par Centraide. Le Fonds d'urgence communautaire servira aux organismes qui répondent à des besoins essentiels : l'insécurité alimentaire, l'insécurité résidentielle et l'intervention en santé mentale.

Pour faire un don en ligne : https://www.centraide-quebec.com/covid-19/

Claudie Côté-Chabot Directrice des communications Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Pierre Picard Responsable, Relations publiques iA Groupe financier
Jean-Benoît Turcotti Conseiller en communication Desjardins
Jean-Pascal Lavoie Conseiller en relations avec les médias et affaires publiques La Capitale

Marie-Pier Daigle Conseillère en relations publiques Promutuel Assurance
Nathalie Labrecque Conseillère en communication SSQ Assurance



