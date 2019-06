Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 1,2 M$ pour 11 projets et 3 ententes sectorielles dans la région des Laurentides

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ, QC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, a annoncé un soutien financier de 1 180 156 $ pour la réalisation de 11 initiatives et la concrétisation de 3 ententes sectorielles soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent aux cinq priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, Mme D'Amours, était accompagnée du président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et coprésident du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Bruno Laroche.

Citations :

« Notre gouvernement contribue au développement des communautés et au rayonnement des régions comme celle des Laurentides par l'entremise des projets FARR. Il est essentiel pour nous de mettre au cœur de nos actions l'écoute et la collaboration avec les acteurs des milieux pour assurer la vitalité et l'essor de toutes les régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'aide annoncée aujourd'hui encouragera l'essor de nombreuses initiatives. Celles-ci favoriseront le développement socioéconomique des Laurentides, par les investissements qu'elles vont générer dans les milieux. Je suis ravie de constater qu'autant de personnes ont à cœur la vitalité de notre belle région. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable de la région des Laurentides

« La région des Laurentides dispose d'une chance unique : pouvoir compter sur des acteurs mobilisés, intelligents et efficaces ayant comme objectif commun de soutenir le développement au profit de la vitalité socioéconomique des territoires et le mieux-être de tous les citoyens et citoyennes d'ici. Ayant à cœur la prospérité comme la solidarité pour tous les territoires de la région des Laurentides, nous sommes heureux que le FARR dispose d'un véritable effet de levier pour la mise en œuvre d'ententes et de projets importants, prioritaires et qui font sans contredit rayonner notre région. »

Bruno Laroche, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord, maire de Saint-Hippolyte et coprésident du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants ayant un rayonnement régional et qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 6,9 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 60 initiatives dans la région.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/farr/

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 11 projets et 3 ententes sectorielles pour la région des Laurentides 2018-2019 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 96 000 $ Activités de développement économique intelligent pour les entreprises de production de biens Par : MRC de Thérèse-de Blainville Doter les MRC d'Argenteuil, de Deux-Montagnes et de Thérèse-De Blainville ainsi que la Ville de Mirabel d'un outil de développement économique pour les entreprises de production de biens. Celles-ci pourront utiliser une application de logiciel en ligne selon le modèle de Haussmann et Hidalgo de l'Université Harvard qui par sa cartographie permettra de découvrir des possibilités d'affaires territoriales. 2018-2020 45 756 $ Projets multiples visant l'amélioration de la sécurité, de l'image et des services aux utilisateurs Par : Parc linéaire Le P'tit Train du Nord Renouveler les barrières de sécurité respectant les nouvelles normes pour améliorer la sûreté des usagers. Ce projet permettra d'acquérir un peu plus de 160 bollards ainsi que les fournitures nécessaires à leur installation. De plus, pour améliorer l'image de la Corporation Parc linéaire, le site Internet sera optimisé et du matériel de visibilité sera acheté pour être utilisé lors des salons du vélo. 2018-2020 66 000 $ Exploitation et développement de l'Aéroport international de Mont-Tremblant-La Macaza Par : Tourisme aérien Laurentides Réaliser une étude de faisabilité pour l'acquisition de l'Aéroport international de Mont-Tremblant. L'objectif est de comprendre les aspects importants de la gestion et de l'exploitation de l'aéroport. 2018-2020 18 000 $ Organisation d'un forum de développement social Par : Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) Organiser un forum sur le développement social pour permettre aux acteurs de se doter d'une compréhension commune des réalités locales et régionales. Ainsi, des actions collectives pourront être définies pour améliorer des conditions de vie et des responsables, désignés pour concrétiser ces actions. 2018-2020 28 153 $ Transport durable des denrées alimentaires Par : Table de concertation bioalimentaire des Laurentides Réaliser une étude et une analyse de solutions en matière de transport de denrées alimentaires dans un contexte de sécurité alimentaire. Celle-ci permettra de caractériser le transport des denrées alimentaires en surplus ou en fin de vie et de favoriser le maillage des intervenants concernés par la chaîne de transport dans les Laurentides. De plus, l'étude vise à définir les pratiques de gestion des denrées lors des différentes étapes de transport ainsi que de sensibiliser les intervenants de la chaîne aux meilleures pratiques. 2018-2020 25 000 $ Service d'hébergement d'urgence Par : 159 rue Principale Mettre en place un service d'hébergement pour les personnes envoyées par les services d'urgence et ayant besoin d'un hébergement d'une nuitée. Le projet vise à mettre en place une chambre propre à l'hébergement d'urgence 24 heures par jour, du vendredi au lundi. La présence d'un intervenant sur place permettra d'accueillir et d'encadrer les personnes en crise pour les aider à stabiliser leur situation en les mettant en contact avec les autres services de la communauté. 2018-2020 93 894 $ Amélioration des infrastructures, de la sécurité et des services du parc du Corridor aérobique Par : MRC des Pays-d'en-Haut Améliorer les infrastructures, la sécurité et les services du parc du Corridor aérobique afin d'accroître l'attractivité de ce parcours cyclable exceptionnel. La première étape consiste à réaliser une étude de caractérisation des travaux à réaliser pour définir ceux à faire en priorité et évaluer leurs coûts. Des travaux prioritaires seront également réalisés pour améliorer la surface de roulement. 2018-2020 112 000 $ Plan de promotion avec porte-parole de grande renommée Par : Tourisme Basses-Laurentides S'adjoindre les services d'un porte-parole issu du territoire et de renommée internationale afin de promouvoir le tourisme dans les Basses-Laurentides, plus précisément dans les MRC d'Argenteuil, de Deux-Montagnes et de Thérèse-De Blainville. Le projet consiste à mettre en place un plan de communication pour les trois prochaines années permettant de renforcer le choix des Basses-Laurentides comme destination. Ainsi, le porte-parole promouvra des activités et des entreprises touristiques du territoire. 2018-2020 25 760 $ Production d'un répertoire régional de la sous-traitance industrielle Par : Ville de Mirabel Doter la région d'un outil de promotion additionnel répertoriant l'ensemble des sous-traitants manufacturiers et de services techniques établis sur le territoire des Laurentides. Cet outil permettra de mieux faire connaître l'existence et les capacités de production des sous-traitants de la région, ce qui favoriserait l'attraction de nouvelles entreprises sur le territoire. 2018-2020 39 800 $ 20e anniversaire de la Route des Arts Par : Route des Arts Réaliser trois projets spéciaux pour célébrer le 20e anniversaire. Le projet L'art sur la route permettra la reproduction d'œuvres originales d'artistes des Basses-Laurentides. La Galerie Nomade-Boutique sera quant à elle une galerie collective éphémère située au centre-ville de Lachute. Pour sa part, le projet Mosaïque l'ARTère de la Route consistera à réaliser une œuvre collective multidisciplinaire constituée de 100 tuiles. 2018-2020 126 293 $ Expansion du projet d'agriculture communautaire Par : MRC d'Argenteuil Accroître le projet d'agriculture communautaire tant en ce qui a trait au développement social, à l'amélioration des équipements en place ainsi qu'à l'agrandissement et à l'amélioration des pratiques maraîchères. 2018-2020 273 500 $ Entente sectorielle sur le développement sportif des jeunes de la région Par : Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides (CDESL), les sept MRC des Laurentides et la Ville de Mirabel, le CPERL, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Améliorer les services pour les athlètes de catégorie « Espoir », « Relève », « Élite » et étendre les services aux groupes d'entraînement locaux (athlètes en développement). L'entente permettra aussi de diversifier l'offre de services aux athlètes de haut niveau, d'organiser différentes activités (conférences, ateliers, rencontres, etc.), de former les entraîneurs et de faire une campagne de sensibilisation. 2018-2021 130 000 $ Entente sectorielle en économie sociale pour la région des Laurentides 2018-2020 Par : Coopérative de solidarité des entreprises d'économie sociale des Laurentides, les sept MRC des Laurentides et la Ville de Mirabel, le CPERL, le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) (Services Québec) et le MAMH. Réaliser des activités associées au développement ou à la consolidation de projets en économie sociale et favoriser l'harmonisation des interventions entre les acteurs concernés par ce domaine. L'entente a pour objectif de soutenir le développement de la relève de la main-d'œuvre et de compétences chez des acteurs ainsi que l'avancement des connaissances et la recherche en économie sociale. 2018-2020 100 000 $ Entente sectorielle sur la mise en œuvre du plan d'action du Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides Par : Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides (BCTL), les sept MRC des Laurentides et la Ville de Mirabel, le MEI et le MAMH. Réaliser des activités d'accueil et de promotion auprès des productions cinématographiques, télévisuelles et publicitaires pour positionner les Laurentides comme lieu de tournage. Cette entente vise également à mobiliser les citoyens, les municipalités, les autorités concernées afin d'assurer un environnement favorable aux autorisations de tournage, à renouveler et à améliorer l'offre de service ainsi qu'à soutenir financièrement la mise en place de nouvelles initiatives qui permettront d'attirer plus d'investissements étrangers sur le territoire des Laurentides. 2018-2020 Total accordé : 1 180 156 $

2018-2020 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juin 2019

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Assurer la compétitivité économique des Laurentides. Valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin d'en rehausser le pouvoir d'attractivité et la fierté de ses citoyens. Offrir à chaque citoyen un continuum de services publics et communautaires équitables. Encourager l'occupation dynamique et la gestion équilibrée du territoire. Optimiser les mobilités des individus et des marchandises.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation